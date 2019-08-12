هيئة الاتصالات: 30.3 مليون مكالمة في مكة يوم عيد الأضحى

المواطن - واس

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن الاحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم العاشر من ذي الحجة 1440هـ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 1820 تيرابايت بنسبة زيادة 32% عن العام الماضي، بما يعادل مشاهدة أكثر

من 746 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقةp1080 HD .

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (299،12ميجابايت/ مشترك) متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ ( 180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 66%، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، انستغرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 45.61 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 71.79% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.22ميجابت/ثانية بنسبة زيادة %54.83 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 22،7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 7.6 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت %99،06% .