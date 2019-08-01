هيئة الرياضة تبدأ ورش عمل استراتيجية دعم الأندية

المواطن - الرياض

بدأت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، أولى خطوات تفعيل استراتيجية دعم الأندية الرياضية التي أعلن عنها رئيس مجلس الإدارة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتمّ انعقاد أولى ورش العمل بعد دعوة كافة الأندية الرياضية، للتعرف على الخطوات العملية التي يجب على الأندية أن تتخذها للمضي قدماً في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، ومنها وضع آلية دعم للأندية الرياضية تضمن استدامتها مالياً وإدارياً.

وافتتحت الورشة أعمالها التي تستمر حتى يوم غدٍ الجمعة، بحضور ممثلي رابطة دوري المحترفين والاتحادات الرياضية وممثلي أندية دوري المحترفين وعدد من ممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية، لبدء الخطوات العملية لاستحقاق الدعم الإضافي الذي ستقدّمه الهيئة وفق معايير موضوعة لتطوير هذه الأندية وتحقيق أهداف استراتيجية الدعم.

وفي نهاية الورشة، تم عرض “دليل دعم استراتيجية الأندية”، الذي يشرح آلية دعم الأندية بنظام النقاط الموحّد لكافة الأندية، والمعايير المختلفة لأندية دوري المحترفين، وذلك لإتاحة الفرصة لمراجعة الدليل وطرح الملاحظات والاقتراحات في غضون الأيام العشرة المقبلة.