هيئة الرياضة تُحقق الأماني

المواطن - محمد سمعه

بذلت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، جهدًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة من أجل إرساء مبدأ العدالة والشفافية في دعم الأندية والرياضة السعودية كافة، بجانب التركيز على تطوير البنية التحتية للملاعب والمؤسسات قبل انطلاق الدوري السعودي موسم 2019-2020.

وتوجه الناقد الرياضي بندر الرزيحان بالإشادة لعمل هيئة الرياضة في الفترة الأخيرة من أجل تطوير الرياضة والأندية على كل المستويات.

قال بندر الرزيحان: ما تقوم به الهيئة العامة للرياضة شيء عظيم، لقد حققت الهيئة أماني كل الرياضيين، ومع تواجد المال واستخدام التقنيات الحديثة مثل تقنية الخريطة الحرارية وتقنية الـHAIRCROSS، هذا شيء رائع حقيقة.

وأعلن عبدالعزيز الفيصل في مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية يوم 20 يوليو الماضي عن أن مبلغ ملياري ونصف المليار ريال سيكون مبلغ دعم الأندية؛ وذلك من أجل فتح آفاق جديدة للأندية والرياضيين في المملكة.

ويذكر أن مبلغ مليار و64 مليون ريال سيكون مخصصًا لدعم أندية الدوري السعودي للمحترفين، بينما سيتم دعم أندية دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة بـ171 مليون ريال.

وأشاد عبدالعزيز الفيصل، بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للأندية السعودية خلال الفترة الماضية، وذلك خلال حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020 أمس الأحد.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.

بندر الرزيحان : ما تقوم به الهيئة العامة للرياضة امنية تحققت لكل رياضي #الحصاد_الرياضي #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#تدشين_الدوري_السعودي pic.twitter.com/2qXWpIsU2E — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 18, 2019