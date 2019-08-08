هيلدون يكشف عن أفضل أهدافه مع التعاون

المواطن - مروة نبيل

كشف لاعب الرأس الأخضر، هيلدون راموس عن أفضل أهدافه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مبديًا في الوقت ذاته سعادته بالدعم الجماهيري الكبير.

وقال هيلدون خلال مقطع فيديو نشره حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سعيد جدًا بأني في التعاون.. وحققنا حُلمنا العام الماضي بالفوز بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين”.

وتابع نجم سكري القصيم حديثه قائلًا: “فخور جدًا بجماهير نادي التعاون التي دائمًا تدعمنا وتقف بجانبنا، وعندما أسمع أهزوجة هيلدون يا هيلدون يزداد حماسي وأشعر بحب الجماهير”.

وأضاف هيلدون راموس خلال تصريحاته قائلًا: “أفضل أهدافي هو هدف الوحدة وهدف الفيصلي بالقدم اليسرى.. وأفضل مباراة هي الريمونتادا ضد نادي الرائد”.

وساهم هيلدون في تتويج التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، واحتلاله المركز الثالث في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما دفع الإدارة لتجديد عقده حتى 2022.