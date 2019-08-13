واتساب يختص أندرويد بميزة استثنائية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أطلق تطبيق التراسل الفوري واتساب، ميزة تجريبية ستضمن قريبًا عدم الحاجة إلى وسائل تأمين مختلفة لحماية المحادثات في التطبيق الشهير.

تطبيق المراسلة الشهير المملوك لفيسبوك، سيمكن مستخدميه من فتحه على الهاتف الذكي باستخدام مستشعر البصمات على جهاز أندرويد.

وتضمن الميزة البسيطة فتح واتساب في الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد باستخدام ماسح بصمات الأصابع، وهي الميزة التي كانت المنصة التي يستخدمها 1.6 مليار شخص حول العالم.

وكما ذكر موقع وابيتا إنفو، تتيح نسخة v2.19.221 للمستخدمين تجربة ميزة قفل بصمة الإصبع قبل أن تصل الميزة إلى الإصدار الثابت، حيث يتوفر قفل الشاشة للمستخدمين على إصدار تجريبي وذلك قبل إصدار النسخة الأساسية التي سيتم تعميم تلك الميزة بشكل رئيسي فيها.