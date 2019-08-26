واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدميه

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

لا يتوقف تطبيق التراسل الفوري واتساب، عن تحديث منصته بشكل مستمر لجعل خدماته أكثر سلاسة وسهولة على كافة المستويات.

وخلال الفترة القليلة الماضية، سعى تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميًا لتوسيع نطاق المزايا الجديدة على منصته، وهو الأمر الذي يمنحه تميزًا كبيرًا على حساب منافسيه.

ومن المقرر أن ينقل واتساب ميزة إنستجرام الشهيرة “بومرينج”، والتي تتعلق بتشغيل مقاطع الفيديو وتحويلها إلى GIF، وهي تقنية وعد بها واتساب مؤخرًا.

وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يتمتع واتساب بتلك الميزة الشهيرة، وذلك ضمن سياسة مالك التطبيق فيسبوك، والذي يسعى لنقل كافة المزايا التي تتفرد بها إحدى منصاته ليتم تعميمها على كافة التطبيقات المملوكة له بشكل رئيسي.

ومن المتوقع أن تكون تلك الميزة مصحوبة بالوضع المظلم الذي كشف عنه واتساب خلال الأشهر القليلة الماضية، وبدأت باختباره بشكل فعلي على عدد من المنصات.