واتساب يمنح نسخة الويب ميزة جديدة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يعتزم تطبيق التراسل الفوري واتساب، البدء في تعميم بعض مميزاته التي كان قد أعلن عنها في وقت سابق من العام الجاري.

ومن بين تلك الميزات الجديدة، إضافة بعض المجلدات مثل الصور ومقاطع الفيديو، وهي ميزة تمت إضافتها إلى العديد من الهواتف الذكية الداعمة لواتساب خلال العام الماضي.

وينوي التطبيق الأشهر عالميًا على مستوى التراسل الفوري إضافة تلك الميزة إلى نسخة واتساب ويب الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، والتي بدورها قد تساعد العديد من المستخدمين سواء في العمل أو سهولة التواصل.

ومن المتوقع أن تكون تلك الميزة ضمن مجموعة أخرى ستتم إضافتها إلى نسخة الويب خلال الأشهر القليلة المقبلة، أهمها على الإطلاق فصل هذه النسخة عن الهاتف الذكي، بحيث يمكن تشغيل واتساب دون الحاجة إلى اتصال بشبكة الإنترنت من الهاتف.

وتعد تلك المميزات من بين أهم الأمور التي يراهن عليها التطبيق المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي تسعى لطرح العديد من المميزات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.