واشنطن تؤكد إسقاط درون أمريكية وتعده استفزازًا إيرانيًّا خطيرًا

واشنطن تؤكد إسقاط درون أمريكية وتعده استفزازًا إيرانيًّا خطيرًا

2019/08/21
الساعة 8:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، اليوم، أن فريقًا أمنيًّا يحقق في الهجوم الإيراني- الحوثي ضد طائرة مسيرة أمريكية فوق اليمن، والتي كانت تحلق في الأجواء الدولية على ارتفاع عالٍ.

وأضاف البيان أن هذا التصرف هو “عمل استفزازي” من قبل إيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، ويشكل خطرًا حقيقيًّا على استقرار المنطقة.

وكشفت المتحدثة باسم الوزارة، ريبيكا ريباريتش، في وقت سابق، اليوم، عن تأكيد الوزارة لسقوط طائرة مسيرة أمريكية فوق اليمن من طراز MQ-9 أسقطت في محافظة ذمار اليمنية الواقعة جنوب شرق العاصمة صنعاء.



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