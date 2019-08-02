واشنطن تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

المواطن - متابعة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، انسحاب واشنطن رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا.

وقال بومبيو، إن واشنطن أعلنت بصفة رسمية انسحابها من المعاهدة، التي أبرمت عام 1987 إبان الحرب الباردة.

وأضاف، خلال زيارة إلى بانكوك للمشاركة في قمة إقليمية، أن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يبدأ مفعوله اليوم، مشيرا إلى أن روسيا هي المسؤول الوحيد عن انتهاء المعاهدة.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: “في الثاني من أغسطس 2019 ومبادرة من الجانب الأمريكي، انتهت المعاهدة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة حول الحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى”.

ودعا وزير الخارجية الروسي، الولايات المتحدة إلى تجميد نشر الصواريخ المتوسطة المدى، بعد أن انتهت المعاهدة.

وتابع الوزير الروسي : “اقترحنا على الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي أن يفكروا في تجميد نشر الصواريخ المتوسطة المدى”.

وأضاف: “سيكون هذا التجميد مشابها للذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتن عندما قال إنه في حال عدم نشر الولايات المتحدة هذه المعدات في بعض المناطق، ستمتنع روسيا أيضا عن القيام بذلك”.