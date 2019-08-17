وجهة مجهولة للناقلة الإيرانية جريس 1 بعد إطلاق سراحها

المواطن - متابعة

أفاد عمر شاكر، مراسل قناة الغد الإخبارية في جبل طارق، بأن الناقلة تحركت في اتجاه البحر الأبيض المتوسط، لافتًا إلى أن الجانب الإيراني لم يفصح عن وجهة الناقلة حتى الآن.

وأضاف شاكر، خلال الفقرة الإخبارية، أن أمريكا أصدرت مذكرة إلى ضباطها لتنفيذ القوانين الأمريكية، حيث إنه لا يوجد ما يشير بوجود تعاون دولي من الإنتربول، موضحًا أن أمريكا اتهمت الناقلة بالمشاركة في أعمال غير مشروعة، حيث ينفذها الحرس الثوري الإيراني المدرج بقائمة الإرهاب الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة أصدرت مذكرة لضبط واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية “جريس 1” التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط.

وبدأت الناقلة الإيرانية جريس 1 التحرك بعد قرار سلطات جبل طارق الإفراج عنها.

وكان رئيس وزراء جبل طارق صرح بأن أمر الإفراج عن الناقلة صدر بعد ضمانات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها من النفط في سوريا.