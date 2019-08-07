وديًّا.. الوحدة يفوز على سيلجي السلوفيني

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الفوز على نظيره سيلجي السلوفيني بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء.

وسجل ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، ياسين حمزة وقودوين، وظهر اللاعبون بمستوى مميز خلال المباراة الودية، وطبق الكرواتي ماريو العديد من الجمل التكتيكية خلال شوطي اللقاء.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة معسكرًا خارجيًّا في سلوفينيا، ولعب خلاله عدة مباريات ودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز السابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة.