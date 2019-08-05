وديًّا.. الرائد وأندرلخت البلجيكي يتعادلان إيجابيًّا

المواطن - مروة نبيل

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد نظيره أندرلخت البلجيكي بهدف لكل منهما، خلال المباراة الودية التي أُقيمت مساء اليوم الاثنين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عن طريق المغربي محمد فوزير من ركلة جزاء في الدقيقة 44، ونجح أندرلخت البلجيكي في التعادل عند الدقيقة 79 من أحداث الشوط الثاني.

وقام عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي لنادي الرائد، صالح المرشود، بتسليم المدير الفني لفريق أندرلخت البلجيكي فينسنت كومباني درع النادي، بحضور مدرب الفريق بينسيك هاسي، وذلك بعد المباراة الودية التي أُقيمت اليوم.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد معسكرًا خارجيًّا في بلجيكا استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولعب عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا.