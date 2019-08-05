وزارة الدفاع تحدد شروط مواقع مراكز تجنيد المعاهد العسكرية

المواطن - الرياض

فتحت وزارة الدفاع اليوم مُمثّلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة بوابة القبول والتجنيد للمعاهد العسكرية التي تمنح خريجيها رتبة (وكيل رقيب وعريف) وكذلك الابتعاث الخارجي للقوات البحرية لخريجي التخصصات الفنية من حملة درجة (البكالوريوس والدبلوم) والثانوية العامة.

وحددت وزارة الدفاع 11 شرطاً عاماً للتقديم وهي:

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من شرط المنشأ مَن نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألّا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا، ولا يزيد على أربعين عامًا.

ألّا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية؛ بأن يحصل على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

ألّا يكون متزوجًا من غير سعودية.

ألّا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه؛ بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية.

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

مواقع مراكز التجنيد في المملكة

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الغربية / جدة (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الوسطى / الخرج مقابل البوابة العسكرية رقم ٣ (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية / حفر الباطن (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية الغربية /تبوك (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشرقية / الظهران بالقرب من الدمام (هنا)

مركز القبول والتجنيد بمنطقة الطائف قيادة منطقة الطائف (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الجنوبية/ خميس مشيط (هنا)