المواطن - الرياض

رحب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، من المواقع التي أعلن السيطرة عليها مؤخرًا خلال أحداث عدن الأخيرة، مشيرًا إلى استمرار إجراءات تسليم المقرات الحكومية إلى الحماية الرئاسية.

وقال وزير الإعلام اليمني: “نثمن دور الأشقاء في السعودية والإمارات في احتواء أحداث عدن”.

وقال “الإرياني” في تغريدة على صفحته الرسمية في “تويتر”: “نرحب بخطوة انسحاب المجلس الانتقالي من عدد من المقرات الحكومية في مدينة عدن بينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء والبنك المركزي ومستشفى عدن”.

وأضاف قائلًا: “يجري استكمال إجراءات تسليم وزارة الداخلية ومصفاة عدن إلى ألوية الحماية الرئاسية بإشراف تحالف دعم الشرعية”.

وتسلمت قوات الحماية الرئاسية اليمنية، الخميس الماضي، قصر معاشيق الرئاسي بعد انسحاب قوات المجلس الانتقالي الذي أعلن السيطرة عليه في وقت سابق، فيما وصلت لجنة سعودية للإشراف على انسحاب قوات المجلس من المؤسسات الحكومية في عدن.