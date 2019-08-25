وزير التعليم لـ المعلمين والمعلمات: بين أيديكم وطنٌ بأكمله

المواطن - الرياض

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، كلمة للمعلمين والمعلمات، بالتزامن مع عودتهم للمدارس.

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مرحبًا بالمعلمين والمعلمات في بداية عامٍ دراسيٍ جديد، وبين أيديكم وطنٌ بأكمله، هم أبناؤنا وبناتنا الذين تحتضنهم مدارسنا وفصولنا، وأمانة آبائهم وأمهاتهم، وأمل وثروة وطننا، ومعاً نبدأ عاماً مميزاً لتكون نواتج التعلم أولاً”.

يذكر أن اليوم الأحد يشهد عودة أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة للمدارس.

وتفاعل المغردون مع عودة الدراسة عبر وسم “عودا حميدا لمنسوبي التعليم، ووسم “العودة إلى المدارس”، مؤكدين على الدور الهام والعظيم الذي يقوم به المعلم في تربية الأجيال وإعداد النشء.

كما تداول المغردون مقاطع فيديو تبين بعضاً من أخلاق المعلمين الفاضلة تجاه الطلاب.