وزير التعليم يوجه رسالة لـ10 آلاف معلم ومعلمة جُدد

المواطن - الرياض

افتتح وزير التعليم د. حمد آل الشيخ ملتقى قيادات التعليم العام، وقدم شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات وللقيادات المدرسية والمشرفين في مراجعة المهارات المتعلقة باختبار TIMSS، والتجهيز لمدارس الطفولة المبكرة .

ورحب وزير التعليم بالمعلمين والمعلمات الجدد والبالغ عددهم ١٠٠٠٧، وبارك لهم انضمامهم إلى أسرة التعليم.

وتضمن خطاب وجهه الوزير لكل معلم ومعلمة عبارات التقدير والتحفيز، متطلعاً إلى مشاركتهم الفعالة بما يحقق رسالة التعليم ورؤية المملكة ٢٠٣٠. فيما يلي نصه:

“أخي المعلم.. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي أن أبارك لك انضمامك إلى مهنة التعليم، أشرف مهنة وأعظم مسؤولية يحملها إنسان، وأرحب بك في أسرة التعليم التي تتطلع إلى مشاركتك الفاعلة، وهي على ثقة بك، بما تملكه من معارف وقدرات الصناعة إنسان المستقبل، والمساهمة في تكوينه، وبناء شخصيته المنتمية لدينها ووطنها، وتحصين فكره بالوسطية، وقيمه بالمسؤولية، بما يحقق رسالة التعليم التي نعتز بها جميعا، والوصول بالمملكة إلى المكانة التي تليق بها عالميا وفق رؤية ۲۰۳۰.

أجدد تحياتي وترحيبي بك، وأسأل الله لك العون والسداد.”

ومن المقرر أن يعود غداً الأحد ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٠ جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية.

على أن تكون عودة المعلمين والمعلمات الذين تم ندبهم لسد العجز “المبادرين” في مدارسهم الأساسية أو المنقولين إليها عبر حركة النقل الداخلي يوم الأحد 2 / 1 / 1441هـ.

فيما ستكون عودة الطلاب بإذن الله يوم الأحد المقبل ٢ / ١ / 1441هـ.