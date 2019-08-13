وزير الداخلية يشيد بجهود رجال الأمن في الحج

المواطن - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، أن الجهود التي بذلها رجال الأمن من جميع القطاعات الأمنية في موسم حج هذا العام كان لها دوراً في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام لمناسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة .

جاء ذلك خلال لقاء سمو وزير الداخلية اليوم بمعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول خالد قرار الحربي ، وقائد قوات أمن الحج والقيادات الأمنية ، وذلك في مقر الأمن العام بمنى .

وأعرب سموه خلال اللقاء عن شكره وتقديره لجميع رجال الأمن المشاركين في مهام حج هذا العام على ما بذلوه من جهود مميزة .



وعقب اللقاء تجول سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في أقسام مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج ، واستمع لشرح موجز عن مهام كل قسم وأدواره في المحافظة على أمن وسلامة الحجاج .

حضر اللقاء معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وعدد من أصحاب المعالي بوزارة الداخلية.