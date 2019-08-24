وزير الرياضة المصري يشهد إطلاق الفرع الأول لسلسلة أندية النادي

المواطن - مروة نبيل

شهد وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، يوم السبت، المؤتمر الصحافي لإطلاق الفرع الأول لسلسلة أندية “النادي” بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلن وزير الشباب والرياضة عن افتتاح الفرع الأول لـ”النادي”، بحضور اللواء فوزي عطية رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس والمستشارة التسويقية دينا هلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة All Communications الشريك التسويقي لأندية “النادي” وعدد كبير من مسئولي ورجال أعمال مدينة 6 أكتوبر.

النادي يجذب شرائح الطبقة الوسطى

وأكد أن الوزارة تستهدف الارتقاء بجودة حياة الشباب والأسرة وتطوير نمط حياتهم الرياضية والصحية من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية من خلال إنشاء المدن الرياضية، والتي تشهد توسعا وتطورا على مستوى يتناسب مع المواصفات العالمية المتبعة في هذا الشأن.

وشدد الوزير على أن سلسلة أندية “النادي” تهدف لخدمة الشريحة الواسعة من المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية رياضيًا واجتماعيًا بشكل راقي يجذب شرائح الطبقة الوسطى التي لا تستطيع الاشتراك في الأندية العريقة ذات الرسوم الباهظة.

وأضاف أن هدف الوزارة تقديم نموذج مختلف للأندية الرياضية بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تحقيق الأرباح والمحافظة على الاستمرارية، مشيرًا إلى أن الفرع الرئيسي لنادي “النادي” بمدينة السادس من أكتوبر يقدم مختلف الألعاب الرياضية لكافة الأسر المصرية بمختلف أعمارها.

ولفت إلى أن الفرع الرئيسي يخدم قطاع عريض من ساكني مدينة السادس من أكتوبر التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب من 2 مليون نسمة وتحتاج إلى مزيد من الأندية الرياضية لكي تستوعب السكان بمختلف أحوالهم الاجتماعية والمادية في ظل زيادة الوحدات السكنية في المدينة سواء من جانب الحكومة أو المستثمرين، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان المدينة إلى 7 ملايين نسمة خلال 5 سنوات.

وقال الوزير إن النادي يقدم العديد من الخدمات منها أكبر مجمع لصالات الاسكواش، ٢ ملعب خماسي، حمام سباحة أوليمبي، إضافة إلى منطقة أطفال وقاعة احتفالات تسع ٥٠٠ شخص فضلا عن ملاعب وصالات لأغلب الرياضات الجماعية والفردية مثل كرة القدم والسلة واليد والطائرة والسباحة وهناك أيضا مضمار للجري وسباق الدراجات.

وكشف أن مباني “النادي” مقامة على أحدث الطرز المعمارية وعلى إجمالي مساحة 79,900 متر، بحيث تقدم خدمة رياضية واجتماعية تتناسب مع كل مدينة أو منطقة يتواجد بها “النادي”.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هدف الوزارة من سلسلة أندية “النادي” هي أن تصبح الأكثر انتشارًا في الجمهورية لتشكل مع مراكز الشباب الموجودة كيانات رياضية واجتماعية تستوعب جميع المصريين وتكون عاملا أساسيا في حماية الشباب وأسرهم من التطرف والأفكار الهدامة وكذلك الحفاظ على صحتهم وتخريج أجيال جديدة لا تعاني من الأمراض الناتجة عن عدم ممارسة الرياضة.

النادي يُلبي رغبات الأسر

ومن جانبها أعربت المستشارة التسويقية دينا هلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة All Communications، عن سعادتها بالشراكة التسويقية مع وزارة الشباب والرياضة وسلسلة أندية “النادي”.

وشددت على أن شركتها أجرت دراسة تسويقية في مدينة السادس من أكتوبر وأثبتت الدراسة أن المدينة في حاجة إلى أندية رياضية واجتماعية متطورة تساهم في استيعاب السكان وتأهيلهم اجتماعيًا ورياضيًا وتحقق المعادلة الصعبة ما بين التنمية البشرية والحفاظ على الاستمرارية وتحقيق عائد اقتصادي للدولة.

وأشادت بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص مؤكدة أنها تساعد على تبادل الخبرات واستغلال أصول الدولة وتحقيق أرباح دون تحميل أعباء على موازنة الدولة، موضحة أن أهم ما يميز نادي “النادي” أنه يلبي رغبات شريحة كبيرة من الأسر التي ترغب في نادي يقدم خدمة اجتماعية ورياضية راقية بأسعار اشتراكات مناسبة.

وأضافت هلال أن البحوث التسويقية كشفت أن المصريين يُقبلون على الأندية طالما توافرت فيها الخدمات والملاعب والأماكن الترفيهية وهو ما يميز نادي “النادي”، وتعطي الأسرة المصرية أولوية كبيرة لمستقبل أبناءها بما يعود عليهم بفائدة اجتماعية ورياضية وصحية.

فكرة “النادي”

وترتكز فكرة “النادي” على تقديم خدمة رياضية واجتماعية تستقطب كل الشرائح المجتمعية وجذب الشباب وأسرهم لسد الفجوة في الأعداد الكبيرة من المصريين غير المشتركين في الأندية والتي لا تجد الخدمة الرياضية والاجتماعية المتكاملة من حيث الجودة ورسوم الاشتراكات المناسبة لدخولها.

وسوف يدار بفكر تكنولوجي ذكي حيث ستكون معظم المباني في النادي مزودة بشبكة الإنترنت بحيث يشكل “النادي” مفهوم جديد لنشر الثقافة الرياضية من خلال تنظيم أحداث رياضية في المناطق المحيطة لتشجيع الشباب وأسرهم على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة فضلا عن اكتشاف الموهوبين وتخريج أبطال رياضيين قادرين على تمثيل مصر في البطولات المحلية والدولية.