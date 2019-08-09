وزير الشؤون الإسلامية : الإخوان دعاة الشر والقتل والهدم والتدمير

المواطن - منى

ثمن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الانسيابية العالية والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – لراحة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشدداً على أن الوزارة خطت هذا العام خطوات متسارعة في تقديم كافة الخدمات وفق أعلى معايير الجودة ومواكبة التقنية الحديثة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضح معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة بمشعر منى، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية ، لاستعراض دور الوزارة في موسم الحج، أن عدد منسوبي الوزارة العاملين في موسم الحج لهذا العام بلغ 2300 موظفاً يعملون على مدار الساعة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، إضافة إلى الدعاة البالغ عددهم 1100 داعية و400 مترجم يحققون للحجاج ما يحتاجون إليه من استفسارات تعينهم في أمر حجهم وعبادتهم في هذه الأوقات الطيبة الطاهرة ويعملون على مدار الساعة على نشر منهج الاعتدال والوسطية ويدعون إلى نبذ الإرهاب والغلو والتطرف، منوهاً باستحداث 53 خط هاتفي تقدم الخدمة لاستعلام الحجاج عن مسائل الحج، ويشرف عليها نخبة كبيرة من العلماء والقضاة والأكاديميين.

وأشار معاليه ، إلى أن من ضمن أعمال الوزارة في موسم حج هذا العام مشروع معالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، والذي يعد تطوراً من خلال القيام بتزويد المسجدين بأكثر من (805) مكيفات لتبريد الهواء، وتزويدها بعدد كبير من المنقيات التي تصفي الهواء بعدد (73) جهاز، إضافة إلى (125) جهاز طرد للهواء المستعمل، حيث كان الهواء داخليا في السابق ويتكدس مع الحجاج ولا يتغير، أما الآن ففي خلال نصف ساعة يستخرج مئات الآلاف من الأمتار المكعبة خارجاً، ثم يأتي هواء صافي إلى داخل المسجدين ، بالإضافة إلى إطلاق خدمات إلكترونية تقدم لضيوف الرحمن.

وأضاف معالي وزير الشؤون الإسلامية أن الوزارة أتاحت الفرصة للمرأة للمشاركة في أعمال الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في حج والعمرة والزيارة لأول مرة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ كداعيات, مشيرا إلى أن اختيارهن جاء بعناية وفق ضوابط معينة حددتها الوزارة، وأن هذه المشاركة تعد نواة لمشاركة أكبر في المواسم القادمة.

وفي سؤال عن ما حققه برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكد معاليه أن البرنامج مشروع عظيم وجبار يتبناه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وهو برنامج يهدف للترابط الأخوي والإسلامي .

وقال: النخب الإسلامية المستضافة في البرنامج يثنون ويقدمون الشكر للقيادة الرشيدة – أيدها الله – لما تقوم به من أعمال جليلة تصب في مصلحة الإسلام والمسلمين ، موضحاً أن عدد الحجاج المستضافين في البرنامج بلغ أكثر من 6500 حاج وحاجة من العلماء والمثقفين وذوي الشهداء ومن نيوزلندا من الذين تجرعوا كأس ‏العنف والاعتداء الآثم في الحادث الإرهابي في المسجدين، ومن الشعب اليمني الشقيق الذين نالهم القمع والعدوان الإيراني الغاشم من المليشيات الحوثية الغاشمة الذين يحاولون تدمير أهل اليمن وجعلت من اليمن مسرحا لإراقة الدماء والهدم والتشريد ، إضافة إلى استضافة الأشقاء في فلسطين .

وأكد آل الشيخ أن جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي أرسله الله في هذا الوقت لهذا الوطن الغالي لخدمة البشرية اجمع وليس المملكة فقط ، وهو رجل بناء ومعطاء يمثل الشباب السعودي خير تمثيل .

وفي سؤال عن العملية الإرهابية التي وقعت في جمهورية مصر العربية مؤخرا، أكد معاليه أنه أمر محزن، وأن من قاموا بهذا العمل الآثم شر من وطئ الحجر في هذا الزمان وهم الإخوان المسلمين وهم دعاة الشر والقتل والهدم والتدمير، وأنهم خلف كل جريمة في بلاد العالم الإسلامي، فقد لبسوا رداء الاسلام وهم ابعد الناس عنه مبدأً وعقيدة واخلاقاً.

وبين أن ‏المملكة عانت كثيراً من الإرهاب وقسوته، مشيرا إلى أن النيل من هذه البلاد نيل من الإسلام ، ‏وأن الوزارة تعمل على نشر الدين المعتدل الوسطي وتحارب الغلو بأنواعه وتبذل قصارى جهدها ‏لمكافحة جميع أسباب الإرهاب من القتل والتدمير وتبذل جهدها أيضا في نشر المحبة والسلام والرحمة.