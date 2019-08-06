وزير دفاع أميركا: لن نقبل بأي عملية تركية شمال سوريا

المواطن - متابعة

أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، أن أي عملية تركية في شمال سوريا ستكون “غير مقبولة”، وقال: إن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة بشأن عملية شرق الفرات.

وأضاف إسبر للصحفيين المرافقين له في زيارة إلى اليابان “نعتبر أن أي تحرك أُحادي من جانبهم سيكون غير مقبول”.

وتابع “ما سنفعله هو منع أي توغل أُحادي من شأنه أن يؤثر على المصالح المشتركة للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في 4 أغسطس، أن تركيا ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، وقال أردوغان إنه أبلغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية.

وأضاف الرئيس التركي في خطاب ألقاه في بورصة (شمال غرب تركيا) وبثّه التلفزيون: “لقد قلنا هذا لروسيا وأميركا، فطالما نتعرّض للمضايقة لن يكون بوسعنا التزام الصمت”.