وصول رسائل من نظام فارس للمعلمين الجدد وهذا هدفها

وصول رسائل من نظام فارس للمعلمين الجدد وهذا هدفها

2019/08/06
الساعة 12:19 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المهتم في شؤون المعلمين، محمد الزارع، وصول رسائل من نظام فارس للمعلمين الجدد المعينين، تتضمن بيانات الدخول للنظام.

وأوضح الزارع أن الهدف هو رفع طلب مباشرة، ولكن ليس الآن، بل بعد المباشرة الفعلية بالمدرسة، علمًا بأن نظام فارس لا علاقة له بترتيب الرغبات، موضحًا أن ترتيب الرغبات سيكون عن طريق نظام نور وستعلن إدارات التعليم مواعيد فتح النظام لذلك.

ولفت إلى أنه ليس كل المعلمين والمعلمات الجدد وصلتهم رسالة من نظام فارس؛ لأن الإرسال على دفعات، وستصل الرسالة لجميع المعينين والمعينات الجدد خلال الفترة القادمة، متابعًا أنه في حال لم تصل نهائيًّا بعد المباشرة يمكن للمعلم رفع طلب عبر خدمة تواصل أو الاتصال على الرقم 19996 للمعالجة.



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