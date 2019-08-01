وصول 1,405,645 مليون حاج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية

المواطن - جدة

بلغ عدد الحجاج القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1,405,645 حاجاً وحاجة، جاء ذلك حسب التقرير الإحصائي الصادر من مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس التابع لوزارة الحج والعمرة.

وأوضح التقرير الإحصائي أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية حتى فجر هذا اليوم 1,308,265 حاجاً، فيما وصل نحو 81,472 حاجاً عبر المنافذ البرية، في حين وصل عبر المنافذ البحرية 15,905 حجاج، منهم 1,205,611 في مكة المكرمة، و200,001 في المدينة المنورة.

وأفاد التقرير أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة استقبل أعلى نسبة من حجاج الخارج بعدد 608,445 حاجاً، في حين استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 589,445 حاجاً وحاجّة، واستقبلت المنافذ المتقدمة الخاصة بمبادرة طريق مكة ما مجموعه 153,298 حاجاً، منهم 58,306 قدموا من مطار جاكرتا، و 47,415 من مطار دكا، و 29,770 من مطار كوالالمبور، و 15,908 من مطار إسلام آباد، و 1,899 من مطار تونس، في حين استقبل ميناء جدة الإسلامي 15,908 حاجاً.

وقد بدأت الوزارة والجهات الشركاء في منظومة خدمات الحجاج في استقبال ضيوف الرحمن منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة عبر منافذ المملكة المختلفة البرية والبحرية والجوية، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة برعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة وعبر مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس تقدم إحصائيات عن حركة الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ، من خلال مؤشرات أداء عالية الدقة بهدف تحقيق تزامن مباشر لأعمال كل القطاعات العاملة في منظومة الحج، وكل ما يخص ضيوف الرحمن وأماكن تواجدهم وتنقلاتهم بما ينعكس على توفير الخدمات وتقديم كافة التسهيلات وتقليص زمن تنفيذ الإجراءات للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.