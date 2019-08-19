وصول 193844 حاجاً إلى المدينة بعد أداء مناسكهم

المواطن - واس

أصدرت لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة تقريراً بعدد الحجاج الذين وصلوا إلى للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج, وأظهر التقرير أن 193,844 حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس, فيما غادر عبر المنافذ الجوية والبرية بالمدينة المنورة 38,885 حاجاً حتى يوم أمس في طريقهم إلى بلدانهم.

وبيّن التقرير أن 23,916 حاجاً غادروا إلى بلدانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, فيما غادر 6190 حاجاً عبر مركز الهجرة متوجهين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في طريقهم إلى بلدانهم, في حين غادر 8779 حاجاً عبر مركز حجاج البر بالمدينة المنورة, فيما بلغ إجمالي المركبات التي وصلت إلى المدينة المنورة منذ انتهاء مناسك الحج 4708 مركبة تقلّ حجاجاً إلى المدينة المنورة, فيما نقلت 854 مركبة جموعاً من الحجاج إلى المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم.

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الحجاج المتواجدين بالمدينة المنورة أمس بلغ 145,947 حاجاً, كما أظهرت الإحصائية أن الجنسية الأكثر تواجداً بالمدينة المنورة ليوم أمس هم من حجاج جمهورية مصر العربية بواقع 17538 حاجاً, يليها حجاج باكستان بواقع 15451 حاجاً, فيما بلغ عدد الحجاج المتوقّع وصولهم إلى المدينة المنورة حتى مساء اليوم، 31650 حاجاً.

وتباشر الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم ما بعد الحج بمتابعة وإشراف لجنة الحج بالمنطقة, حيث ترتكز الأعمال على تسهيل مغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ الجوية والبرية, في إطار جهود العناية التي توليها الحكومة الرشيدة بضيوف الرحمن حتى مغادرتهم إلى بلدانهم.