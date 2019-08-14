وظائف إدارية بمجموعة البحري في الدمام وجدة

المواطن - جدة

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (مجموعة البحري)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج من حملة الدبلوم في تخصص (المحاسبة)، للعمل بالشركة بمدينة الدمام ومحافظة جدة، بمسمى (مُنسق محاسبة Accounting Coordinator)، وذلك وفقًا لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُنسق محاسبة (Accounting Coordinator).

الشروط:

1- درجة الدبلوم في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنتين.

3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ أمس الثلاثاء بتاريخ 2019/08/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- مُنسق محاسبة (Accounting Coordinator) (الدمام):

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2- مُنسق محاسبة (Accounting Coordinator) (جدة):

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