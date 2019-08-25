وظائف إدارية شاغرة بمركز الأمير سلطان للقلب

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. مترجم (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص الترجمة.

. مساعد توظيف (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة.

. منسق ملفات: شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة.

. أخصائي شؤون موظفين (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة.

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).