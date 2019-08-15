وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بنادي الفيحاء السعودي

المواطن - الرياض

أعلن نادي الفيحاء السعودي توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في المحاسبة أو الإدارة المالية أو القانون، للعمل بقر النادي بمحافظة المجمعة، بمسمى (مُراجع داخلي)، واشترط النادي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُراجع داخلي.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم مُتفرغاً للعمل وبدوام كامل.

3- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، الإدارة المالية، القانون).

4- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المراجعة الداخلية.

5- حاصل على مؤهلات مهنية في المحاسبة أو المراجعة.

6- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

7- القدرة على إعداد التحليلات والتقارير الشاملة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية.

مهام الوظيفة:

1- تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية اليومية (التخطيط، التنفيذ، إعداد التقارير، الإنهاء، المتابعة).

2- تقويم مدى كفاية السياسات والإجراءات للنادي من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات والفصل في تعارض الاختصاصات.

3- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات والسجلات المحاسبية بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة ونظامية.

4- مراجعة العقود والاتفاقيات المُبرمة والتأكد من مدى التقيد بها.

5- مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي يطبقها النادي.

6- التواصل مع مُختلف الإدارات للتأكد من سلامة الإجراءات المُتبعة في جميع القرارات المالية والإدارية.

7- الإلمام بآليات مراجعة المراجعين الخارجيين ودور المراجع الداخلي في دعم عملية المراجعة الخارجية.

8- تأدية الأعمال المناطة به والمحددة في الوصف الوظيفي الخاص بموظفي النادي بالإضافة لأي أعمال يُكلف بها من قبل رئيس مجلس الإدارة في مجال اختصاص المراجعة الداخلية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 2019/08/15م وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 2019/08/30م.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]