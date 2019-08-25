وظائف إدارية شاغرة لدى شركة البحري

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة البحري

2019/08/25
الساعة 5:08 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. تنفيذي مبيعات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (النقل البحري، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

. مدير ثاني الحسابات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة)، أو ما يعادلها.

. أخصائي رعاية العملاء (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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