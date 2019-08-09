وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيمينس الألمانية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة الشهادة التقنية ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مراقب المستندات- مشروع المترو (للسعوديين/ الرياض): الشهادة التقنية في تخصص ذي الصلة.

. مساعد إداري- فريق (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

. مدير المبيعات- النفط والغاز (للسعوديين/ الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

. مدير الاختبار والتكليف- مشروع المترو (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)