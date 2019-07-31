وظائف إدارية في شركة إيكيا بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة إيكيا العالمية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق؛ للعمل بمتجر إيكيا بمدينة الرياض، بمسمى (سكرتير المتجر Store Secretary)، وذلك حسب الشروط والتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سكرتير المتجر (Store Secretary).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، إدارة المشاريع).

2- مهارات استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت أوفيس (إكسل، وبور بوينت).

3- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثًا وكتابةً.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي: اضغط هنا