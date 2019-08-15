وظائف إدارية في نادي القريات الرياضي

المواطن - القريات
أعلن نادي القريات الرياضي توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة السابقة، للعمل بالنادي بالمسميات التالية (رئيس تنفيذي، ومدير مالي، وسكرتير)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- رئيس تنفيذي:
– مؤهل جامعي في مجال الإدارة مع خبرة سابقة في مجال العمل.
2- مُدير مالي:
– شهادة لا تقل عن دبلوم مُحاسبة وخبرة في مجال العمل.
3- سكرتير:
– شهادة في مجال السكرتارية وخبرة سابقة في مجال العمل.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/12/17هـ وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 1440/12/22هـ.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]