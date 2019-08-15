وظائف إدارية في نادي القريات الرياضي

الساعة 8:18 مساءً

المواطن - القريات

أعلن نادي القريات الرياضي توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة السابقة، للعمل بالنادي بالمسميات التالية (رئيس تنفيذي، ومدير مالي، وسكرتير)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- رئيس تنفيذي:

– مؤهل جامعي في مجال الإدارة مع خبرة سابقة في مجال العمل.

2- مُدير مالي:

– شهادة لا تقل عن دبلوم مُحاسبة وخبرة في مجال العمل.

3- سكرتير:

– شهادة في مجال السكرتارية وخبرة سابقة في مجال العمل.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/12/17هـ وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 1440/12/22هـ.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]