وظائف إدارية في نادي القريات الرياضي

وظائف إدارية في نادي القريات الرياضي

2019/08/15
الساعة 8:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - القريات

أعلن نادي القريات الرياضي توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة السابقة، للعمل بالنادي بالمسميات التالية (رئيس تنفيذي، ومدير مالي، وسكرتير)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- رئيس تنفيذي:
– مؤهل جامعي في مجال الإدارة مع خبرة سابقة في مجال العمل.

2- مُدير مالي:
– شهادة لا تقل عن دبلوم مُحاسبة وخبرة في مجال العمل.

3- سكرتير:
– شهادة في مجال السكرتارية وخبرة سابقة في مجال العمل.

موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/12/17هـ وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 1440/12/22هـ.

طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]



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