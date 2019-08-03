وظائف إدارية للجنسين بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات

المواطن - الرياض

أعلن معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة بمدينة الرياض للرجال والنساء، لذوي الخبرة من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، للعمل في المبادرات والبرامج والمشاريع التي يُنفذها المعهد للجهات المُستفيدة من خدماتها، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير قسم المخاطر الائتمانية.

2- مدير مشروع.

3- مدير منتج.

4- محلل نظم معلومات إدارية.

5- مدير منتج.

6- مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء.

7- مدير تنفيذي للبرامج التمويلية.

8- مدير إدارة المشاريع واستراتيجية الحوكمة.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يستوفي المتطلبات الخاصة بكل وظيفة من حيث المؤهل والخبرة العملية.

3- أن يكون لائقاً صحياً وفقاً لطبيعة المهام الوظيفية.

التخصصات المطلوبة (البكالوريوس، الماجستير):

– إدارة الأعمال.

– نظم المعلومات.

– أو تخصصات ذو علاقة بمجال الوظيفة.

المميزات:

1- رواتب وبدلات تنافسية.

2- تأمين صحي لشاغل الوظيفة وأفراد أسرته.

3- تطوير مهني وفقاً لأنظمة الجهات المستفيدة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح حالياً وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– على من تنطبق عليهم الشروط الموضحة أعلاه التقديم من خلال الرابط التالي:

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