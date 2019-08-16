وظائف إدارية وتدريبية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

وظائف إدارية وتدريبية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

2019/08/16
الساعة 10:46 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتدريبية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل أول بيانات سلسلة التوريد (الطائف): درجة البكالوريوس في تخصص سلسلة الإمداد، أو أي مجال ذي الصلة.

. مدرب- قيادة رافعة شوكية (الظهران): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص تشغيل الرافعة الشوكية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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