وظائف إدارية وصحية شاغرة في مدينة سعود الطبية

وظائف إدارية وصحية شاغرة في مدينة سعود الطبية

2019/08/19
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مطور أول تطبيقات هواتف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، علوم الحاسوب).

. محلل أعمال أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، نظم المعلومات).

. أخصائي تمريض: درجة البكالوريوس في تخصص علوم التمريض.

. مسجل أورام: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الرعاية الصحية، وإدارة المستشفيات).

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم