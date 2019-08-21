وظائف إدارية وهندسية شاغرة في معهد خدمات البترول

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المعهد في مدينة الدمام.

وأبرز المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول التقارير المالية والتحليلات: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

. منسق التدريب والتطوير الهندسي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

. أخصائي التخطيط والميزانية والتكاليف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو المحاسبة)، أو ما يعادلها.

وأوضح المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).