وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مصفاة ساسرف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مصفاة ساسرف

2019/08/28
الساعة 5:07 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. المدقق الفني: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، أو ما يعادلها.

. مهندس تخطيط عمليات الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أغسطس 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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