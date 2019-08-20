وظائف بتكافل الراجحي لحديثي التخرج من الجنسين براتب 8 آلاف ريال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة تكافل الراجحي توفر وظيفة للجنسين لحديثي التخرج في الإدارة الصحية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مسؤول شكاوى) من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤول شكاوى (للجنسين – وظيفة واحدة).

الوصف الوظيفي:

– التحقيق في الشكاوى المتصلة بالعملاء، وحلها ورفع التقارير بشأنها، ووضع التدابير اللازمة لتصحيح الشكاوى ومنع حدوثها.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الإدارة الصحية).

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

الراتب:

– الراتب 8,000 ريال.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/12/19هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات): اضغط هنا