وظائف بشركة هيونداي السعودية في 7 مدن بالمملكة

أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة للرجال، للعمل في 7 مدن بالمملكة (جدة، المدينة المنورة، ينبع، أبها، مكة المكرمة، تبوك، الطائف)، بمسمى (استشاري استقبال صيانة)، وذلك وفقاً للشروط وبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– استشاري استقبال صيانة.
أماكن العمل:
1- جدة.
2- المدينة المنورة.
3- ينبع.
4- أبها.
5- مكة المكرمة.
6- تبوك.
7- الطائف.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم من الكلية التقنية.
3- خلفية ميكانيكي في السيارات.
4- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال السيارات والصيانة.
5- الإلمام باللغة العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
6- العمر ما بين 26 إلى 40 سنة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/08/20م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (تعبئة نموذج التوظيف): اضغط هنا