وظائف بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمجال التمريض

المواطن - الرياض

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمدينة الرياض توفر وظائف شاغرة للنساء بمجال التمريض، للعمل بمسمى (مُمرضة)، واشترطت المدينة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُمرضة (العدد وظيفتان).

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).

3- القدرة على العمل بنظام الفترتين.

4- الحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/08/25م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]

– أو من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى الفاكس رقم:

0114813667