وظائف تعليمية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

وظائف تعليمية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

2019/08/26
الساعة 4:14 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مدارس الهيئة الملكية بنين بالجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. معلم رياضيات: درجة البكالوريوس في تخصص الرياضيات.

. معلم اجتماعيات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الجغرافيا، التاريخ).

. معلم لغة عربية: درجة البكالوريوس في تخصص اللغة العربية.

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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