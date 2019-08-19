وظائف شاغرة في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الإدارية والهندسية عن طريق نقل الخدمات من جهات حكومية (رجال).

وقالت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي إن ذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. مدير شؤون الموظفين- المرتبة الثانية عشرة.

. محاسب- المرتبة العاشرة.

. مهندس حاسب آلي مشرف- المرتبة العاشرة.

. مصمم برامج أول- المرتبة العاشرة.

. أخصائي شؤون موظفين- المرتبة التاسعة.

. مدقق شؤون موظفين- المرتبة الثامنة.

. باحث ميزانية- المرتبة الثامنة.

. مدقق حسابات- المرتبة الثامنة.

.مراجع- المرتبة الثامنة.

. محاسب- المرتبة الثامنة.

. مدقق شؤون موظفين- المرتبة السابعة.

. مدقق حسابات- المرتبة السابعة.

. محاسب- المرتبة السابعة.

. فني دعم مساعد- المرتبة السادسة.

. مساعد إداري- المرتبة السادسة.

. محاسب- المرتبة السادسة.

. مأمور مشتريات- المرتبة السادسة.

. باحث اجتماعي مساعد- المرتبة السادسة.

. محاسب مساعد- المرتبة السادسة.

. محاسب- المرتبة السادسة.

. كاتب- المرتبة الخامسة.

. فني دعم مساعد- المرتبة الخامسة.

. ناسخ آلة- المرتبة الخامسة.

وبينت الكلية أن الشروط والمتطلبات هي:

– صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

– السيرة الذاتية.

– بيان خدمة لطالب النقل.

– صورة من المؤهل العلمي والدورات والخبرات العملية المناسبة لشغل الوظيفة المراد النقل عليها.

– يجب أن يكون المتقدم يشغل حالياً نفس الوظيفة والمرتبة المعلن عنها.

– يلتزم المتقدم بإكمال مسوغات نقله في حال الموافقة خلال 15 يوماً.

وأوضحت الكلية، أن على الراغبين بالتقديم إرسال الطلبات بصيغة PDF على البريد الإلكتروني: ([email protected])، علماً بأن موعد تقديم الطلبات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 ذو الحجة 1440هـ إلى نهاية يوم الخميس الموافق 27 ذو الحجة 1440هـ.

وللاستفسارات يُرجى الاتصال على هاتف رقم: (012725001)- تحويلة رقم: (2854/2506).

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)