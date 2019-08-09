وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمقاولين

وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمقاولين

2019/08/09
الساعة 10:03 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين- المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. قائد فريق الخدمات الاستشارية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، المالية، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

. قائد فريق تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، التسويق، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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