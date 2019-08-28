وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض والدمام

وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض والدمام

2019/08/28
الساعة 5:40 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير إدارة فريق الحملة (الرياض).

. مدير حسابات أول (عدد وظيفتين/ الدمام).

. مدير الحسابات (الدمام).

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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