وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض والدمام

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير إدارة فريق الحملة (الرياض).

. مدير حسابات أول (عدد وظيفتين/ الدمام).

. مدير الحسابات (الدمام).

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).