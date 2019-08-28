وظائف شاغرة لدى شركة الشايع للتجارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني نجارة (الرياض).

. تنفيذي مبيعات (جدة).

. فني صيانة (الرياض).

. مشرف فني (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).