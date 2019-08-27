وظائف شاغرة لدى شركة تهامة القابضة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة تهامة القابضة (تهامة) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (موظف استقبال Receptionist)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– موظف استقبال (Receptionist).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة الدبلوم أو البكالوريوس.

3- خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

4- مهارات التواصل الجيدة.

5- إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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