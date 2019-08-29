وظائف شاغرة لدى شركة سبكيم للبتروكيماويات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مخطط الخدمات اللوجستية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مهندس ميكانيكي- للخريجين: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).