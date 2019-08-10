وظائف شاغرة لدى شركة سبكيم للبتروكيماويات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس سلامة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

. مهندس إنتاج IDC: درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

. مهندس إنتاج IAC: درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

. محلل الضرائب وضريبة القيمة المضافة: درجة البكالوريوس في تخصص لمحاسبة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)