وظائف شاغرة لدى شركة هيونداي في 7 مدن

وظائف شاغرة لدى شركة هيونداي في 7 مدن

2019/08/19
الساعة 5:41 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة محمد يوسف ناغي لتجارة السيارات “هيونداي”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية الشاغرة للسعوديين، على مسمى “استشاري استقبال صيانة”؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في المدن التالية: “جدة، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، ومكة المكرمة، وتبوك، والطائف”.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم الكلية التقنية، مع وجود خلفية ميكانيكي في السيارات، وخبرة سابقة في مجال السيارات والصيانة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أغسطس 2019م.

وأفادت الشركة أن على الراغبين بالتقديم ممن لديهم المؤهلات المطلوبة إرسال السيرة الذاتية، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).



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