وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS بالظهران والطائف

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS بالظهران والطائف

2019/08/13
الساعة 11:26 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدرس لغة إنجليزية (الظهران): درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية، أو أي مجال ذي الصلة.

. مشرف فني ميكانيكي معدات أرضية- التايفون (الطائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصيانة، أو الهندسة الميكانيكية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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