وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في تبوك والطائف

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في تبوك والطائف

2019/08/23
الساعة 9:33 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف ميكانيكي معدات أرضية- التايفون (الطائف).

. مشرف متجر الأكسجين- التايفون (الطائف).

. مشرف أول الافتراءات- التايفون (الطائف).

. مشرف خلية تدريب تحميل الأسلحة (الطائف).

. فني نظم اتصالات/ إلكترونيات- الهوك (تبوك).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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