وظائف شاغرة لدى مجموعة المجدوعي بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف خدمات عملاء”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2019م.

وأشارت المجموعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)